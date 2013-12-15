Технический дизайн/отрисовка для сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт13 заявок252 просмотра

Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Необходимо несколько качественных отрисовок для сайта. Вид – торговый центр изнутри (панорамный: магазины и т.д.), ширина 2000 px.

Примерная панорама вида во вложении (содержание панорам будет иным).

Готов рассмотреть стоимость и сроки работ.

11 лет назад
seolightspb
Яна 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

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