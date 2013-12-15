Требуется качественная прорисовка шкафов-купе в любой программе 3D. Есть эскизы с размерами, сделаны они на бумаге, скан эскизов будет направлен по почте. Есть простые варианты, есть и сложные гардеробные. Задача ...
Технический дизайн/отрисовка для сайта
Добрый день, уважаемые фрилансеры.
Необходимо несколько качественных отрисовок для сайта. Вид – торговый центр изнутри (панорамный: магазины и т.д.), ширина 2000 px.
Примерная панорама вида во вложении (содержание панорам будет иным).
Готов рассмотреть стоимость и сроки работ.
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