Создание иллюстраций с изображений

Здравствуйте!

В связи с обновлением дизайна сайта http://groupbor.ru - необходимо сделать тематические иллюстрации.

Мы предоставляем оригинал изображения - на основе его создается рисунок.

Например, картинка пластиковых окон (cold2.jpg) - пример как должна быть нарисована картинка.

Во вложении есть дополнительное изображение - сверлильная установка. Её нужно нарисовать в профиль не хуже уровнем, как пластиковое окно.

Если все хорошо - мы закажем ещё порядка 16 изображений.

Пожалуйста, назовите цену и сроки выполнения за одно изображение .

Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество.

С уважением, Артём.