Поздравительная открытка на НГ

Нужна поздравительная открытка на Новый Год. В качестве темы - лошади несутся на скачках. Желательно русский ипподром. И первая лошадь с нашим лого.

Также нужно придумать стихотворение под праздничную открытку - но это уже на другого исполнителя в другом проекте )