Поздравительная открытка на НГ

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен11 заявок257 просмотров

Нужна поздравительная открытка на Новый Год. В качестве темы - лошади несутся на скачках. Желательно русский ипподром. И первая лошадь с нашим лого.

Также нужно придумать стихотворение под праздничную открытку - но это уже на другого исполнителя в другом проекте )

11 лет назад
regado
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

safe-home
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Открытка получилась зачетная. Рекомендую! Андрей умеет доводить работу до конца, проявил инициативу в украшении иллюстрации. Приятно!
Приятно работать когда тебе дают свободу для творчества. Грамотно поставленное задание. Своевременная оплата. Спасибо, буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

safe-home
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад