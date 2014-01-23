Иллюстрация (Школьник под знаком "Запрещено")

# 1 — $ 50

Нужна иллюстрация школьника под знаком "запрещено" в таком стиле http://c2n.me/6pJXjR.jpg

Символизировать картинка должна идею о том, что мы отбираем грамотных авторов к себе в систему, а школьники не пройдут и заказчикам не попадутся.

В рамках конкурса предлагаю выслать скетч (а не отрисовывать сразу все). Также нужны примеры ваших подобных юллюстраций.