Требуется качественная прорисовка шкафов-купе в любой программе 3D. Есть эскизы с размерами, сделаны они на бумаге, скан эскизов будет направлен по почте. Есть простые варианты, есть и сложные гардеробные. Задача ...
Создание детских фоторамок
Здравствуйте, уважаемые дизайнеры!
Нужно сделать из клипарта детские фоторамки. Примерное количество - 15-20 шт. Для печатной книги
Кто заинтересовался - пишите в личку, при переписке все подробности
Заявки фрилансеров
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