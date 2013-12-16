Создание детских фоторамок

Для компании, занимающейся перевозкой меха нужен юмористической рисунок - веселый грузчик, который везет за собой тележку с меховыми шкурками. Техника произвольная, но лучше всего штриховая, с более менее ровными краями, без обилия мягких полутонов. Нужно, ...