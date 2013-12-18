Оценка рисунков

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт10 заявок397 просмотров

Необходимо оценить детские рисунки по 5 бальной шкале.

Рисунков несколько тысяч.

11 лет назад
rabota__2008
Евгений 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Прорисовка шкафов-купе в 3D

    $500

    Требуется качественная прорисовка шкафов-купе в любой программе 3D. Есть эскизы с размерами, сделаны они на бумаге, скан эскизов будет направлен по почте. Есть простые варианты, есть и сложные гардеробные. Задача ...

    Иллюстрации и Рисунки25 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Иллюстрация (Школьник под знаком "Запрещено")

    $50

    Нужна иллюстрация школьника под знаком "запрещено" в таком стиле http://c2n.me/6pJXjR.jpg Символизировать картинка должна идею о том, что мы отбираем грамотных авторов к себе в систему, а школьники не пройдут и заказчикам не ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание детских фоторамок

    Здравствуйте, уважаемые дизайнеры! Нужно сделать из клипарта детские фоторамки. Примерное количество - 15-20 шт. Для печатной книги Кто заинтересовался - пишите в личку, при переписке все подробности

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать 4 картинки к рассказу

    В одной ленинградской семье жили кот и попугай. В мирное время кот постоянно покушался на экзотическую птицу. В холодную зимнюю стужу, обессиливший, облезлый хищник, забыв про охотничий инстинкт, спал в птичьей клетке, плотно прижавшись ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Поздравительная открытка на НГ

    Нужна поздравительная открытка на Новый Год. В качестве темы - лошади несутся на скачках. Желательно русский ипподром. И первая лошадь с нашим лого. Также нужно придумать стихотворение под праздничную открытку - но это уже ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание иллюстраций с изображений

    Здравствуйте! В связи с обновлением дизайна сайта http://groupbor.ru - необходимо сделать тематические иллюстрации. Мы предоставляем оригинал изображения - на основе его создается рисунок. Например, картинка пластиковых окон (cold2.jpg) - пример ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Технический дизайн/отрисовка для сайта

    $1000

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходимо несколько качественных отрисовок для сайта. Вид – торговый центр изнутри (панорамный: магазины и т.д.), ширина 2000 px. Примерная панорама вида во вложении (содержание панорам будет иным). ...

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Иллюстрация для меховой компании.

    $100

    Для компании, занимающейся перевозкой меха нужен юмористической рисунок - веселый грузчик, который везет за собой тележку с меховыми шкурками. Техника произвольная, но лучше всего штриховая, с более менее ровными краями, без обилия мягких полутонов. Нужно, ...

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 3D визуализация выставочного стенда

    Нужно сделать 3D визуализацию выставочного стенда на основе фото с возможностью дальнейшего редактирования (вашими силами). Нужно чтобы получилось не только технично, но и красиво. Расставить людей. Сделать 2-3 рендера для сайта. Стенд ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад