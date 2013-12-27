Обработка фото дверей

Добрый день!

Задача такая:

У нас есть фото дверей, но для некоторых есть фото двери, но не того цвета, которого нужно.

Я прилагаю белую дверь и коричневые.

Нужно сделать коричневые двери такого цвета или текстуры как белая?

Что по стоимости за одну дверь?

Таких у нас пара десятков примерно.

Спасибо!