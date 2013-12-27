Обработка фото дверей

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка150 просмотров

Добрый день!

Задача такая:

У нас есть фото дверей, но для некоторых есть фото двери, но не того цвета, которого нужно.

Я прилагаю белую дверь и коричневые.

Нужно сделать коричневые двери такого цвета или текстуры как белая?

Что по стоимости за одну дверь?

Таких у нас пара десятков примерно.

Спасибо!

11 лет назад
frolovdm
Дмитрий 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$30
2 дня
Отличный дизайнер, выполнил задание очень оперативно и качественно, правки вносились моментально, без лишних споров. Мы очень довольны! Большое спасибо, будем сотрудничать постоянно. Всем рекомендую!
Хороший, приятный в общении заказчик! Буду ждать от Дмитрия новых проектов!

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад