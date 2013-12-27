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Обработка фото дверей
Добрый день!
Задача такая:
У нас есть фото дверей, но для некоторых есть фото двери, но не того цвета, которого нужно.
Я прилагаю белую дверь и коричневые.
Нужно сделать коричневые двери такого цвета или текстуры как белая?
Что по стоимости за одну дверь?
Таких у нас пара десятков примерно.
Спасибо!
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