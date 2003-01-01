ЭКО продукция

Иллюстрации и РисункиЗакрыт14 заявок258 просмотров
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Добрый день. Мне срочно нужен специалист. Который продумает название проекта, сделает логотип для ЭКО  продукции . У нас будет продаваться мёд, варенье, масло кокосовое,апельсиновая стружка. Нужно что бы было ярком,сочно . И лучше всех смотрелось на полках магазина. Что бы был посыл, на то что купив у нас товар вы получили 100000 % о качестве и о уникальности продукта. Нужно внести ценность в продукт. Нужен грамотный специалист который понимает Клиента , и сможет максимально продажно сделать этикетки

5 лет назад
guest_15534268958539
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад