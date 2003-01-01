Сделать дизайн для настольной игры

Иллюстрации и РисункиЗакрыт20 заявок258 просмотров
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  • Нарисовать животных - персонажей для детской настольной игры (карточки с животными 6 шт, 1 карточка =1 животные+стишок). Есть прототипы
  • Нарисовать предметы (овощи, Игрушки, другие предметы) для карточек (6 штук).
  • Нарисовать схему сборки игрового поля
  • На базе созданных образов животных сделать простую раскраску для детей 2-3 лет (6 животных из пункта 1 для раскрашивания)
  • Также не Базе созданных образов сделать обложку для игры
Прототипы направлю в личку
5 лет назад
Transfer72
Елена 
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 года назад