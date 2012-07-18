Эскиз для татуировки в стиле Old School

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен12 заявок242 просмотра

Нужен эскиз татуировки в стиле old school.

сюжет:

лист клевера на нём подкова (3d)

далее часы с римским циферблатом в ленте с надписью time is gon

сделал примерный набросок(рисовать я не умею) см. в файле IMG_20120711_214328

сколько это стоит я не знаю, предлагайте.

13 лет назад
ilya2000
Илья 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

IGNI
38 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
21 отзыв
13 лет назад
$100
2 дня
Отлично рисует!
Успешно завершенный проект. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

IGNI
38 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
21 отзыв
13 лет назад