Отрисовать программную графич. заставку к тексту

Нужно нарисовать 1 цветок (например мак) в 6-7 позициях (раскрытый, в бутоне и тд). Иллюстрации должны быть реалистичные. В дальнейшем нужны будут еще другие цветы и изображения, если все устроит. Желательно вектор, но возможен ...