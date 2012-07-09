Отрисовать программную графич. заставку к тексту

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Закрыт8 заявок176 просмотров

Нужно отрисовать программную графическую заставку к тексту - подробности сообщу в ЛС

13 лет назад
friman1
50 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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