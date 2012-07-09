Иллюстрация для главной страницы сайта, комиксы

Необходимо создать иллюстрацию для главной страницы сайта, сам дизайн сайта предполагается в стиле Web 2.0

Пример исполнения (иллюстрация, и в целом, сам сайт): bodyshopbids.com

Основная проблема в том, что понимания того, что должно быть на иллюстрации,- нет

Есть задача, которую выполняет сайт. Иллюстрация должна вызывать у пользователя понимание того, что данный сайт предлагает. Поэтому в этой задаче требуется также творческое мышление, а не только умение рисовать

Возможно на сайте будут использованы комиксы.

Было бы идеальным вариантом, если бы исполнитель взялся за проект целиком (т.е. иллюстрации + дизайн сайта), но можно рассмотреть и частично.