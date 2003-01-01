Эскиз свадебного декора

Иллюстрации и РисункиЗакрыт8 заявок205 просмотров
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Ищем дизайнера для постоянного сотрудничества. Задание - отрисовка эскизов декора свадьбы (церемония, банкет, фотозона).  Пример эскиза - на фото.

Обязательно присылайте примеры Ваших работ.

5 лет назад
BitWedding
Анна Бит 
35 летБеларусь
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад