Фирменный персонаж

Требуется дорисовать муху. Есть голова мухи (логотип одной компании), на нее нужно одеть капюшон и, возможно, пририсовать крылышки или плащ в виде крылышек. В результате мы должны получить двустороннее изображение мухи в капюшоне и плаще ...