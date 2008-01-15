Фирменный персонаж

$1650
Иллюстрации и РисункиЗавершен23 заявки446 просмотров
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Требуется отрисовать фирменный персонаж, около 50 иллюстраций.

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16 лет назад
lexluthor01
Алексей 
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Artraf
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$330
Отзыв недоступен.
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