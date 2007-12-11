Сделать подписи к картинкам

Иллюстрации и РисункиЗавершен11 заявок350 просмотров
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Требуется сделать подписи к картинкам. Наброски во вложении.

16 лет назад
cinemae
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Zidiz
Ольга 
40 летБеларусь
17 лет в сервисе
Была
4 дня назад
16 лет назад
$3
1 день
Быстро, качественно, дешево-именно то, что мне было нужно. Спасибо.
Отличный заказчик! С оплатой никаких проблем и проволочек. Удачи вам Денис и только хороших исполнителей.
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