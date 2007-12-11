Сделать подписи к картинкам

Есть картинка на эскизе, нужно найти высокого разрешения для печати (1000х1000 достаточно, лучше больше) Любым способом, можно заново нарисовать в векторе, от фотографировать настоящий глобус, найти. Главное такие же мередианы, тот же угол, и цвет! У кого есть ...