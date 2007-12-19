Отрисовка трех изображений в фэнтезийном стиле

Для заставки браузерной онлайн-игры нужно отрисовать три изображения в фэнтезийном стиле. Пример стиля - http://arena.batalia.ru/ (это стартовая страницы игры, ссылки не работают!).

1. Старец-оракул, сопровождающий персонажа в процессе регистрации. Размер примерно 200х500. Дряхлый старец с бородой в белых одеждах.

2. Картинки овальной/круглой формы с рваными краями. Вход в замок и двумя стражниками с перекрещенными алебардами.

3. Картинка овальной/круглой формы с рваными краями. Круглая песочная арена, она огорожена вертикальными кольями, соединенными веревками, на которых висят шкуры (такая своеобразная ограда арены). Перед ареной стоит малоодетый дядька (пример по требованию), позой показывающий, что типа войти нельзя.

Диаметр 2 и 3-ей картинок - 300-350пкс.