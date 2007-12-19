Отрисовка трех изображений в фэнтезийном стиле

Иллюстрации и РисункиЗавершен20 заявок529 просмотров
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Для заставки браузерной онлайн-игры нужно отрисовать три изображения в фэнтезийном стиле. Пример стиля - http://arena.batalia.ru/ (это стартовая страницы игры, ссылки не работают!).

1. Старец-оракул, сопровождающий персонажа в процессе регистрации. Размер примерно 200х500. Дряхлый старец с бородой в белых одеждах.

2. Картинки овальной/круглой формы с рваными краями. Вход в замок и двумя стражниками с перекрещенными алебардами.

3. Картинка овальной/круглой формы с рваными краями. Круглая песочная арена, она огорожена вертикальными кольями, соединенными веревками, на которых висят шкуры (такая своеобразная ограда арены). Перед ареной стоит малоодетый дядька (пример по требованию), позой показывающий, что типа войти нельзя.

Диаметр 2 и 3-ей картинок - 300-350пкс.

16 лет назад
rybin
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранные исполнители
Alexey_Kuznetsov
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
Отличная работа! Быстро, красиво и с учетом всех замечаний. Очень довольны работой и рассчитываем на продолжение. Спасибо.
dm_art
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
Довольны сотрудничеством! Все исполнено точно, все замечания учтены. К сожалению, несколько больше времени проходило между итерациями, поэтому оценка не 10. Но зато - все так, как надо! В остальном - все отлично! Спасибо!
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