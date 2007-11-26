Фон для казуалки

Иллюстрации и РисункиЗакрыт9 заявок294 просмотра
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Необходим сказочный лесной фон 800x600.

Примеры понравившихся мне работ:

http://illustrators.ru/?a=author&w=4033&id=1349&p=1

Бюджет не большой, порядка $100

Т.к. фон игровой, имеется пара ограничений.

Например, будет водная поверхность, протекающая горизонтально, причём поверхность имеет определённую высоту (34 пикселя) и координаты. Ещё будет подводный берег (80 пикселей). Ещё нельзя близко "ставить" водопад... т.к. игрок будет ожидать от него анимации воды.

16 лет назад
devildevil
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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