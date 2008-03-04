Фоны для боя

Иллюстрации и РисункиЗавершен16 заявок588 просмотров
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Для браузерной онлайн-игры требуются фоны для поля боя. Упрощенное изображение заданной тематики с небольшим количество элеметов изображения. Всего 15 фонов, разных тем (лес, поля, горы и пр.). Размер 450х330пкс.

16 лет назад
rybin
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Redjuice
Juice 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
Работа выполнена на отлично! Проятвлена потрясающая креативность. Все замечания исправлены. Работой очень довольны. Спасибо
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