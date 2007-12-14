Новогодние картинки

Иллюстрации и РисункиЗавершен27 заявок809 просмотров
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Нужно 5 новогодних картинок размером 176 ширина 220 высота Gif. С мышами, дедом морозом.

Просьба цену указывать за одну картинку.

16 лет назад
Fktyrf
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранные исполнители
Vnatalyka
Наталья 
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
$10
romario83
Имя 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$10
Приятно работать с такого рода людьми! Все классно и в срок!
Заказчик отличный!! Выполнил работу - заплатили! Рекомендую!!!
deart
Россия
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
Аленка большое вам спасибо. Заказчик-человек слова и дела. Всем советую и рекомндую.
REM_REM
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 отзывов
16 лет назад
Все классно и в срок. Приятно работать.
Замечательный заказчик!!! Не первый раз сотрудничаю и впредь надеюсь будем работать. Четкое задание, своевременная оплата - все на высоте.
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