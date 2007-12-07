Эмблема сервиса

Для браузерной онлайн-игры требуются фоны для поля боя. Упрощенное изображение заданной тематики с небольшим количество элеметов изображения. Всего 15 фонов, разных тем (лес, поля, горы и пр.). Размер 450х330пкс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо быстро нарисовать эмблему от руки, подробности по аське
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