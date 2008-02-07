Иллюстрация высшего уровня

# 1 — $

Необходим рисунок/иллюстрация. Уровень ...

Объекты - здание, парковка, люди, автомобили.

Уровень показал. Срок - не более 5 дней. Принимаются предложения от дизайнеров только с портфолио. Возможно выполнение задания либо в 3D, либо в иллюстраторе, а лучше когда - сперва в 3D, чтобы можно было легко менять сцену, а вбранную сцену обрисовать для достижения соответсвующего уровня.