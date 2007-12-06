Графический персонаж для ЖКХ

Создать персонажа для фирмы, занимающейся оплатой услуг ЖКХ. Образ может быть незавершенным, нужна общая концепция. Хотелось бы получить от желающих сотрудничать более конкретное видение решения нашего вопроса, для более точной характеристики. Например, кого вы видите в нашем проекте, как предполагаетет решить. Пишите в личку.