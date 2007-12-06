Графический персонаж для ЖКХ

Необходим рисунок/иллюстрация. Уровень ... Объекты - здание, парковка, люди, автомобили. Уровень показал. Срок - не более 5 дней. Принимаются предложения от дизайнеров только с портфолио. Возможно выполнение задания либо в 3D, либо в иллюстраторе, а лучше когда ...
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Создать персонажа для фирмы, занимающейся оплатой услуг ЖКХ. Образ может быть незавершенным, нужна общая концепция. Хотелось бы получить от желающих сотрудничать более конкретное видение решения нашего вопроса, для более точной характеристики. Например, кого вы видите в нашем проекте, как предполагаетет решить. Пишите в личку.
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