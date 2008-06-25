Графика для принта на ткань

Требуется сделать коладж на тему пикап-сооблазнений. Ширина - не меньше 1000px, высота - 250px. Никакой пошлости, на изображении должны присутствовать сексуальные девушки (можно силуэты, если будет качественно). Сам коладж должен быть светлым, ярким но не ...