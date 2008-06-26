Нарисовать 2 кнопки

$4
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  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен7 заявок198 просмотров

Доброго.

Требуется нарисовать 2 кнопки для форума в стиле http://forum.zooclub.by/

Там есть 2 кнопки для тем

http://forum.zooclub.by/Themes/ZooclubForum/images/on.gif

http://forum.zooclub.by/Themes/ZooclubForum/images/off.gif

Вот эти 2 кнопки заменить на что-то более стильное и в стиле форума

17 лет назад
234sha
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

Arhines
42 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад
$4
Оперативно и очень качественно выполнена работа. Хорошо рисует - сразу видно. Спасибо!
Спасибо

Заявки фрилансеров

Arhines
42 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад