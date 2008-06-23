I. Необходимо создать gif-анимированные картинки (3 пакета по 13 шт) Картинка предназначена для передачи текстовой графической информации на мобильные телефоны и содержит текстовые и графические блоки. Графические блоки – статические. Текстовые ...
Нужно нарисовать
Техническое Задание тута находится http://www.sendspace.com/file/4s6x15
Обезательно работы высшего уровня,сроки бюджет и контакты
Выбранный исполнитель
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