Нужно нарисовать

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт4 заявки381 просмотр

Техническое Задание тута находится http://www.sendspace.com/file/4s6x15

Обезательно работы высшего уровня,сроки бюджет и контакты

17 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

vodopyanov
51 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

vodopyanov
51 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад