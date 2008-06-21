GIF-анимированная картинка

I. Необходимо создать gif-анимированные картинки (3 пакета по 13 шт)

Картинка предназначена для передачи текстовой графической информации на мобильные телефоны и содержит текстовые и графические блоки. Графические блоки – статические. Текстовые – статические и динамические. Информационное содержимое на всех картинках одинаковое. Различается способ отображения, который зависит от размера картинки. Основная задача - обеспечить читабельность всех элементов во всех разрешениях.

Типы расположения блоков:

1. графический блок наверху (30%), текстовые внизу (70%)

2. графический блок внизу (30%), текстовые наверху (70%)

2. графический блок сверху и снизу (30%), текстовые посередине (70%) – такой вариант в примере.

Размеры: 096х064, 101х080, 128х096, 128х128, 128х160, 132х176, 176х144, 176х176, 176х208, 176х220, 220х176, 240х320, 320х240

Поскольку основная задача – читабельность текста, то для каждого размера картинки текстовый блок должен быть представлен своим набором текстовых характеристик (типом шрифта, размером и т.п.), а сама анимированная картинка отличается набором количества слайдов и задержкой между слайдами.

Виды текстовых блоков:

Служебный – в примере «АФОРИЗМ ЧАСА»

Основной – в примере непосредственно текст афоризма

Авторский – в примере «Марк Аврелий»

У каждого текстового блока должен быть свой набор характеристик, т.е. текст служебного блока должен визуально отличаться от основного и от авторского.

3 типа размещения блоков х 13 размеров = 39 картинок

Материал для создания картинок

Текст:

Афоризм часа. Жизнь мирская – не что иное, как погоня за почестями и наслаждениями, она - подмостки, по которым проходит суетливая толпа. Она подобна своре собак, грызущихся из-за кости, или рыбам в пруду, хватающим крошки хлеба. Держись достойно в этой свалке, умея рассмотреть в ней проявление добра, вот назначение человека. Марк Аврелий

Можно любой другой, на Ваше усмотрение, длиной до 350 символов (включая пробелы)

Графика – любая, желательно рекламного характера. Хорошо будет, если графика будет сочетаться по смыслу с текстом.

Необходимо разработать все параметры отображения текста и общий вид анимированной картинки.

Ограничения:

текст должен легко читаться, т.е. должен быть написан достаточно крупным шрифтом

количество слайдов - не более 10 слайдов

задержка – такая, чтобы текст можно было прочитать вслух в нормальном темпе.

Созданные картинки будут являться, по сути, образцами разработанных параметров текста, и будут использованы для тестирования непосредственно на мобильных телефонах.

II. К каждой картинке необходимо предоставить документ, описывающий характеристики всех элементов картинки (размеры блоков, шрифты, слайды и т.п.).

Для оценки понимания задачи и качества работ присылайте Ваши варианты/ссылки (1-2 шт) на [email protected] и указывайте сроки и Вашу цену. Цена за 1 картинку не интересует. Требуется комплексное выполнение задачи.