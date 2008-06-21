Требуется художник-иллюстратор для проекта "Волшебные трафареты" (серия книг для девочек) Формат книги 23 на 23 см. В книге должны быть использованы наши готовые 6 образов кукол. Предпочтительная векторная графика, растр. Для начала ...
GIF-анимированная картинка
I. Необходимо создать gif-анимированные картинки (3 пакета по 13 шт)
Картинка предназначена для передачи текстовой графической информации на мобильные телефоны и содержит текстовые и графические блоки. Графические блоки – статические. Текстовые – статические и динамические. Информационное содержимое на всех картинках одинаковое. Различается способ отображения, который зависит от размера картинки. Основная задача - обеспечить читабельность всех элементов во всех разрешениях.
Типы расположения блоков:
1. графический блок наверху (30%), текстовые внизу (70%)
2. графический блок внизу (30%), текстовые наверху (70%)
2. графический блок сверху и снизу (30%), текстовые посередине (70%) – такой вариант в примере.
Размеры: 096х064, 101х080, 128х096, 128х128, 128х160, 132х176, 176х144, 176х176, 176х208, 176х220, 220х176, 240х320, 320х240
Поскольку основная задача – читабельность текста, то для каждого размера картинки текстовый блок должен быть представлен своим набором текстовых характеристик (типом шрифта, размером и т.п.), а сама анимированная картинка отличается набором количества слайдов и задержкой между слайдами.
Виды текстовых блоков:
Служебный – в примере «АФОРИЗМ ЧАСА»
Основной – в примере непосредственно текст афоризма
Авторский – в примере «Марк Аврелий»
У каждого текстового блока должен быть свой набор характеристик, т.е. текст служебного блока должен визуально отличаться от основного и от авторского.
3 типа размещения блоков х 13 размеров = 39 картинок
Материал для создания картинок
Текст:
Афоризм часа. Жизнь мирская – не что иное, как погоня за почестями и наслаждениями, она - подмостки, по которым проходит суетливая толпа. Она подобна своре собак, грызущихся из-за кости, или рыбам в пруду, хватающим крошки хлеба. Держись достойно в этой свалке, умея рассмотреть в ней проявление добра, вот назначение человека. Марк Аврелий
Можно любой другой, на Ваше усмотрение, длиной до 350 символов (включая пробелы)
Графика – любая, желательно рекламного характера. Хорошо будет, если графика будет сочетаться по смыслу с текстом.
Необходимо разработать все параметры отображения текста и общий вид анимированной картинки.
Ограничения:
текст должен легко читаться, т.е. должен быть написан достаточно крупным шрифтом
количество слайдов - не более 10 слайдов
задержка – такая, чтобы текст можно было прочитать вслух в нормальном темпе.
Созданные картинки будут являться, по сути, образцами разработанных параметров текста, и будут использованы для тестирования непосредственно на мобильных телефонах.
II. К каждой картинке необходимо предоставить документ, описывающий характеристики всех элементов картинки (размеры блоков, шрифты, слайды и т.п.).
Для оценки понимания задачи и качества работ присылайте Ваши варианты/ссылки (1-2 шт) на [email protected] и указывайте сроки и Вашу цену. Цена за 1 картинку не интересует. Требуется комплексное выполнение задачи.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки48 заявокЗакрыт17 лет назад
- $350
Отрисовать схему проезда из исходника в векторе. 350 рубИллюстрации и Рисунки51 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $100
Техническое Задание тута находится http://www.sendspace.com/file/4s6x15 Обезательно работы высшего уровня,сроки бюджет и контактыЗакрыт17 лет назад
На готовый музыкальный клип нужно наложить анимацию (не флэш) в духе этого клипа http://www.youtube.com/watch?v=RMWXyEHoN88Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо одного гепарда нарисовать в различных ситуациях. Ася 258-414-439, Людмила.Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт17 лет назад
От вас требуется найти фотографию стены какой-нибудь в российском городе. И сделать из нее картинку: будто бы на стене графитчики нарисовали надпись (или на заборе). Необходимо, чтобы надпись выглядела ...Завершен17 лет назад
Издательству детской книжки СРОЧНО требуется художник на отрисовку проекта РОСТОМЕР Нужно рисовать милых и пушистых звериковИллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт17 лет назад
- $140
Требуется фотографии/графика для сайта. Хедер и банеры. Творческое сотрудничество, участие в создании дизайна сайтов, находящихся в работе, а также, при достижении понимария, и в будующих проектах. Оплата соответствующая.Завершен17 лет назад
Требуется рисовать картинки в векторе для Flash анимационных игр. Пример картинки: http://www.polnet.ru/Mac/01.jpg Для начала работы над иллюстрацией желаетльно сделать карандашный эскиз, пример: http://www.polnet.ru/Mac/02.jpg http://www.polnet.ru/Mac/03.jpg На каждый пакет иллюстраций ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо из предложенных фото, рисунков сделать по 2-3 варианта эскизов. Эскиз должен быть черно-белый, возможно с тенями. Подробное описание с пожелания на каждый рисунок вышлю непосредственно исполнителю. Срок выполнения ограничен.Завершен17 лет назад