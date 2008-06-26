Нарисовать 4 стрелки

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен7 заявок194 просмотра

Требуется нарисовать 4 стрелки, размер холста 20 на 18 сами стрелки надо сделать меньше естественно, формат .gif

http://medportal.by/bolnitsyi-/ - вот тут внизу стрелки которые я хочу заменить. (листание страниц)

17 лет назад
234sha
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

iAck
42 года
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$5
Сделал за 2 минуты. Молодец!
Быстро нарисовал стрелки. всё прошло хорошо.

Заявки фрилансеров

iAck
42 года
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад