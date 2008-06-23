Коллаж на тему пикап-сооблазнений

Требуется сделать коладж на тему пикап-сооблазнений. Ширина - не меньше 1000px, высота - 250px. Никакой пошлости, на изображении должны присутствовать сексуальные девушки (можно силуэты, если будет качественно). Сам коладж должен быть светлым, ярким но не темным. Чем быстрее по срокам, тем больше заплачу. Бюджет 40$+премия за быстроту.