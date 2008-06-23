Коллаж на тему пикап-сооблазнений

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт20 заявок485 просмотров

Требуется сделать коладж на тему пикап-сооблазнений. Ширина - не меньше 1000px, высота - 250px. Никакой пошлости, на изображении должны присутствовать сексуальные девушки (можно силуэты, если будет качественно). Сам коладж должен быть светлым, ярким но не темным. Чем быстрее по срокам, тем больше заплачу. Бюджет 40$+премия за быстроту.

17 лет назад
retrolime
Милаев 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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