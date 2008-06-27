Доброго. Требуется нарисовать 2 кнопки для форума в стиле http://forum.zooclub.by/ Там есть 2 кнопки для тем http://forum.zooclub.by/Themes/ZooclubForum/images/on.gif http://forum.zooclub.by/Themes/ZooclubForum/images/off.gif Вот эти 2 кнопки заменить на что-то более стильное и ...
Нужны объемные иконки
Иконки в одном стиле, всего 5 шт. в разрешениях 64х64, 32х32, 16х16.
Примерное качество на картинке. Тематику каждой иконки поясню после выбора исполнителя.
Возможно в будущем будет еще заказ. Жду Ваших предложений.
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