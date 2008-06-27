Нужны объемные иконки

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Завершен18 заявок330 просмотров

Иконки в одном стиле, всего 5 шт. в разрешениях 64х64, 32х32, 16х16.

Примерное качество на картинке. Тематику каждой иконки поясню после выбора исполнителя.

Возможно в будущем будет еще заказ. Жду Ваших предложений.

17 лет назад
Altalan
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Arhines
42 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад
$8
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спасибо

Заявки фрилансеров

Arhines
42 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад

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