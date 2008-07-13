Надпись

$100
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  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен38 заявок713 просмотров

Надо выполнить надпись, красивым подходящим шрифтом, с графическими элементами. Для сайта www.typeracer.ru

Надпись: "Клавогонки.Ру"

Ширина 200 пикселей (хотя желательно вектор).

Это название игры на скорость набора текста на клавиатуре, соотвественно можно включить какие-то элементы по заданной тематике (колесо, кнопка и т.д.). Должно быть впечатление как стремительности, динамики, так и юмора. Шрифт не каллиграфический, печатный - но не стандартный.

17 лет назад
ArtChiv
Артем 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Logoshow
Азиз 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
35 отзывов
17 лет назад
$99
От работы только положительные впечатления. Подошел ответственно, сделал все в срок, учитывал все пожелания и в меру проявлял креатив. Результатом очень доволен.
Артем хорошо знаком с аспектами дизайна, что облегчило постановку цели и ускорило процесс работы. Проектом доволен. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Logoshow
Азиз 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
35 отзывов
17 лет назад

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