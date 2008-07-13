Надо выполнить надпись, красивым подходящим шрифтом, с графическими элементами. Для сайта www.typeracer.ru

Надпись: "Клавогонки.Ру"

Ширина 200 пикселей (хотя желательно вектор).

Это название игры на скорость набора текста на клавиатуре, соотвественно можно включить какие-то элементы по заданной тематике (колесо, кнопка и т.д.). Должно быть впечатление как стремительности, динамики, так и юмора. Шрифт не каллиграфический, печатный - но не стандартный.