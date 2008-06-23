Требуется сделать коладж на тему пикап-сооблазнений. Ширина - не меньше 1000px, высота - 250px. Никакой пошлости, на изображении должны присутствовать сексуальные девушки (можно силуэты, если будет качественно). Сам коладж должен быть светлым, ярким но не ...
Потоковая переработка графического материала
Исходный графический материал (фото, картинки, анимированные картинки в различных форматах) необходимо перерабатывать в форматы 096х064, 101х080, 128х096, 128х128, 128х160, 132х176, 176х144, 176х176, 176х208, 176х220, 220х176, 240х320, 320х240, colors 64k.
Объем – от 100 шт в неделю. Длительность – от 3-х месяцев.
Предложения с указанием стоимости работ и объемов, которые Вы готовы осилить присылайте на [email protected]
Стоимость указывайте за переработку 1 шт в 13 ресайзов.
Заявки фрилансеров
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