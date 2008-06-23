Потоковая переработка графического материала

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт37 заявок626 просмотров

Исходный графический материал (фото, картинки, анимированные картинки в различных форматах) необходимо перерабатывать в форматы 096х064, 101х080, 128х096, 128х128, 128х160, 132х176, 176х144, 176х176, 176х208, 176х220, 220х176, 240х320, 320х240, colors 64k.

Объем – от 100 шт в неделю. Длительность – от 3-х месяцев.

Предложения с указанием стоимости работ и объемов, которые Вы готовы осилить присылайте на [email protected]

Стоимость указывайте за переработку 1 шт в 13 ресайзов.

17 лет назад
evazephyr
Zephyr 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

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