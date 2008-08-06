Создание комиксов для казуальной игры

Привет!

Меня зовут Артем Крутиков.

Я делаю казуальные и видео игры с небольшой группой разрабочиков.

Свой первый проект мы будем готовы вскоре передать общественности.

Очень хочется работать с адекватным художником, обладающим хорошими изобразительными способностями применимыми к созданию комиксов для казуальной игры.

Всего требуется нарисовать 21 +-1 страницу. Ориентировочная оплата за каждую - 20$. На странице может присутствовать не более 5 картинок, но чаще - не более 4.

Сюжет, как и развертка по фреймам странички, уже созданы. Я буду рад передать их человеку с которым буду сотрудничать!

Если Вас интересует мое предложение, с нетерпением жду ответа!

Искренне ваш, Артем Крутиков.