Иллюстрации для программы

Иллюстрации и РисункиЗакрыт11 заявок220 просмотров
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ТЗ пока нет.

создается программа для смартфонов, и планшетов "Азбука" для детей дошкольного возраста, 3-5 лет

от художника требуется оформление основной страницы, оформление букв, картинок к буквам, цифры, кнопки меню, страница о программе и другие сопутствующие работы связанные с этой программой

должен присутствовать национальный калорит, например если мальчик то с тюбетейкой, где-то орнамент национальный итд

цвета должны быть - яркие, красочные, четкие

в программе будет присутствовать игры, например если будет рисунок яблоки, то нужны еще обкусанное яблоко итд

12 лет назад
yeldos
45 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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