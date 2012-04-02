Иллюстрации для программы

Нужно отрисовать комиксы для проекта мотивирующего интернет-будильника в связи с редизайном (wakeupzzz.com). Описание картинок: 1) Человек спит 2) Звенит будильник 3) Человек по нему ударяет, спит дальше 4) Спустя 3 часа - человек проснулся, увидел, что проспал. И другой вариант развития ...
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ТЗ пока нет.
создается программа для смартфонов, и планшетов "Азбука" для детей дошкольного возраста, 3-5 лет
от художника требуется оформление основной страницы, оформление букв, картинок к буквам, цифры, кнопки меню, страница о программе и другие сопутствующие работы связанные с этой программой
должен присутствовать национальный калорит, например если мальчик то с тюбетейкой, где-то орнамент национальный итд
цвета должны быть - яркие, красочные, четкие
в программе будет присутствовать игры, например если будет рисунок яблоки, то нужны еще обкусанное яблоко итд
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