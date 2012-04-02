Иллюстрации для программы

ТЗ пока нет.

создается программа для смартфонов, и планшетов "Азбука" для детей дошкольного возраста, 3-5 лет

от художника требуется оформление основной страницы, оформление букв, картинок к буквам, цифры, кнопки меню, страница о программе и другие сопутствующие работы связанные с этой программой

должен присутствовать национальный калорит, например если мальчик то с тюбетейкой, где-то орнамент национальный итд

цвета должны быть - яркие, красочные, четкие

в программе будет присутствовать игры, например если будет рисунок яблоки, то нужны еще обкусанное яблоко итд