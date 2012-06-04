Отрисовка комиксов из нескольких простых рисунков

$50
Иллюстрации и РисункиЗавершен22 заявки403 просмотра
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Нужно отрисовать комиксы для проекта мотивирующего интернет-будильника в связи с редизайном (wakeupzzz.com).

Описание картинок:

1) Человек спит

2) Звенит будильник

3) Человек по нему ударяет, спит дальше

4) Спустя 3 часа - человек проснулся, увидел, что проспал.

И другой вариант развития событий:

1) человек спит

2) Звенит будильник

3) Человек просыпается и отключает wakeupzzz (тут достаточно изображения логотипа)

4) Человек доволен (перед выходом на работу, например, в пиджаке) - показывает большой палец вверх (like) и улыбается.

Желательно, чтобы у рисунков присутствовал свой стиль. Приветствуется стилизация под "детский" минимализм, что-то вроде рисунков с dropbox.com

Логотип и более подробная информация после выбора исполнителя.Просьба указывать сроки, цены и ссылку на портфолио. Если исполнитель из Нижнего Новгорода, возможна оплата наличными. Спасибо.

12 лет назад
dnox
Юрий 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Zitterbacke
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$50
4 дня
Отлично сделал свою работу - быстро и качественно, я доволен, буду обращаться в будущем. Задал все необходимые вопросы до начала работы, по мере продвижения согласовывал со мной дальнейшие шаги. Быстро и профессионально, так держать!
Хороший заказчик который четко поставил задачу и в процессе реализации проекта конструктивно указывал на доработки. Спасибо и буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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