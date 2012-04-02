Рисунки лошадей. Пошаговые уроки.

Иллюстрации и РисункиЗакрыт6 заявок398 просмотров
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Ищу художника который легко и красиво нарисует простые русунки лошадей.

5 уроков пошагового рисования лошадей, около 5 шагов на каждый.

Предлагайте цены. Пример русунков лошадей или хотя бы других животных - обязательно.

UPDATED. Самый лучший вариант - если вместо 5 рисунков, сделаете видеозахват процесса рисования на планшете 2-4 мин.

12 лет назад
DoubleTrouble2
Сергей 
46 летКипр
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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