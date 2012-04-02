Нарисовать 3 иконки для сайта

Работа для иллюстратора. Необходимо: разработать персонажа "из одной оперы" с бетменом, спайдерменом, суперменом и т.п. Изначально, персонаж будет использоваться для интернет сервиса, затем пойдет как главный мотив для всей продукции компании по направлению. У персонажа есть имя, также ...