Нарисовать 3 иконки для сайта

Требуются рисунк для игры. игра для Андроид устройства
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Для сайта http://www.fresh-auto.ru нужно нарисовать 3 иконки для разделов "каталог автобусов", "каталог мини автобусов", "каталог микроавтобусов", вместо тех, что присутствуют на сайте. Нужно чтобы пиктограммы отражали суть названия раздела и соответствовали стилистике.
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