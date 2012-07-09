Нужен эскиз татуировки в стиле old school. сюжет: лист клевера на нём подкова (3d) далее часы с римским циферблатом в ленте с надписью time is gon сделал примерный набросок(рисовать ...
Иллюстрации к книге
Книга о тайм менеджементе для женщин. Необходимо сделать фирменный стиль книги, графические изображения. Полная визуализация обложки, инфографика на внутр страницах, верстка книги.
На данный момент в формате А4 TNR 14 - 40 страниц
Книгу вышлю по требованию.
без ПП
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