Необходимо нарисовать интерфейс (панели, кнопки менюшки итд) для онлайн игры. Ищу человека для длительного сотрудничества так как работы очень много. В приложенном архиве ТЗ, набросок расположения и пример стиля оформления. Бету игры ...
Иллюстрация (перерисовка с копии)
Требуется художник для воспроизведения растровой иллюстрации . Оригинал прилагается. Работа срочная. Требуется профессионализм.
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