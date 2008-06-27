Картинка для сайта в шапку

Нужно нарисовать картинку для сайта. Размер 1024 х 250, с закругленными краями.

Примерно что должно быть на картинке: Офис. Рабочий стол за которым сидит иллюстратор, работая на планшете (с компьютером, Mac), на столе канцелярские принадлежности. Фотограф со средне форматной камерой, сидящий на диване. Напротив стоит стол. На стене висят картины и часы. Стеллаж с книгами по дизайну. Менеджер пожимающий руку клиенту. У клиента красивая папка с документами в руках. На полу ворсистый ковралин. Остальное на усмотрение.

Стиль исполнения, в котором хотелось бы увидеть результат в приложенном файле.