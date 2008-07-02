Срочно нарисовать иллюстрацию по ТЗ

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Завершен1 заявка232 просмотра

Изображение для web, разрешение 1000 px по широкой стороне. От вас нужен psd с слоями:

1. Костер вокруг которого люди жарят шашлык.

2. Танцующие люди

3. На заднем плане мост через реку, с которого человек прыгает с тарзанкой.

4. Около 3-4 деревьев

5. Травка :)

6. Речка

7. Мост (см. пункт 3)

На все про все около 2 часов, персонажи должны быть симпатичными, но достаточно схематичными, выполнены с юмором. Формат - желательно ai.

Оплату гарантирую - яндекс-карточками завтра в течении дня.

Бюджет - 1500 руб. (обсуждаемо)

Связь по мылу me[at]lfdesign.ru или по тел. +7-926-286-08-51. Комментарии читаю в течении часа, потом делаю сам :)

17 лет назад
meihem
Михаил 
44 года
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Lesika
Леся 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад
$37
7 дней
Работа сделана даже на более качественном уровне, чем требовалось. Несмотря на срочность, все выполнено в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отлично поработали с Михаилом! Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Lesika
Леся 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад

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