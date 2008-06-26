Необходимо наполнение сайта открыток

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Открытки на все случаи жизни (и без случая). На конкурс необходимо предоставить минимум пять картинок на любые из следующих тем: Рождество (православное), Пасха (православная), Астрология, Именины, Флирт, Приглашение, Просто так, Pin Up. Если вам особенно удается какие-либо одна-две темы - вполне допустимо.

Основные пожелания: формат изображения примерно 1,3:1 (минимум 320*240) - горизонтально, картинки яркие, без излишней детализации, юмор в картинках обязателен (не взирая Рождество это или Флирт), но без перегибов :) Подписи приветствуются.

Образцы работ, сроки исполнения (открыток в день или другом измерении) и ваши пожелания по оплате ждем здесь.

Хочу дополнить, конкурс на самом деле не категоричный, формат сайта подразумевает разнообразные тематики и стили исполнения, поэтому я могу предложить сотрудничество не только одному участнику :) По поводу бюджета: это некоммерческий проект нескольких частных лиц, поэтому основной упор не на дорогие единичные открытки, а на массовость и дешевизну, прошу это учесть. Т.е. меня устроит и один персонаж в разных ситуациях например. Без графических изысков и психологических подтекстов. Основная цель - заполнить сайт яркими и простыми картинками :)