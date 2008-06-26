Изображение для web, разрешение 1000 px по широкой стороне. От вас нужен psd с слоями: 1. Костер вокруг которого люди жарят шашлык. 2. Танцующие люди 3. На заднем плане мост через реку, ...
Необходимо наполнение сайта открыток
Открытки на все случаи жизни (и без случая). На конкурс необходимо предоставить минимум пять картинок на любые из следующих тем: Рождество (православное), Пасха (православная), Астрология, Именины, Флирт, Приглашение, Просто так, Pin Up. Если вам особенно удается какие-либо одна-две темы - вполне допустимо.
Основные пожелания: формат изображения примерно 1,3:1 (минимум 320*240) - горизонтально, картинки яркие, без излишней детализации, юмор в картинках обязателен (не взирая Рождество это или Флирт), но без перегибов :) Подписи приветствуются.
Образцы работ, сроки исполнения (открыток в день или другом измерении) и ваши пожелания по оплате ждем здесь.
Хочу дополнить, конкурс на самом деле не категоричный, формат сайта подразумевает разнообразные тематики и стили исполнения, поэтому я могу предложить сотрудничество не только одному участнику :) По поводу бюджета: это некоммерческий проект нескольких частных лиц, поэтому основной упор не на дорогие единичные открытки, а на массовость и дешевизну, прошу это учесть. Т.е. меня устроит и один персонаж в разных ситуациях например. Без графических изысков и психологических подтекстов. Основная цель - заполнить сайт яркими и простыми картинками :)
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