Интерфейс для онлайн игры

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт9 заявок452 просмотра
#1$

Необходимо нарисовать интерфейс (панели, кнопки менюшки итд) для онлайн игры. Ищу человека для длительного сотрудничества так как работы очень много.

В приложенном архиве ТЗ, набросок расположения и пример стиля оформления.

Бету игры можно посмотреть mechwar.ru/game

Здесь появляюсь редко, Ваши предложения пишите на почту [email protected] или icq 250948921

17 лет назад
Dragon_rideR
Константин 
41 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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