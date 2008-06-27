Нужно нарисовать картинку для сайта. Размер 1024 х 250, с закругленными краями. Примерно что должно быть на картинке: Офис. Рабочий стол за которым сидит иллюстратор, работая на планшете (с компьютером, Mac), на столе канцелярские ...
Интерфейс для онлайн игры
Необходимо нарисовать интерфейс (панели, кнопки менюшки итд) для онлайн игры. Ищу человека для длительного сотрудничества так как работы очень много.
В приложенном архиве ТЗ, набросок расположения и пример стиля оформления.
Бету игры можно посмотреть mechwar.ru/game
Здесь появляюсь редко, Ваши предложения пишите на почту [email protected] или icq 250948921
Заявки фрилансеров
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