Интерфейс для онлайн игры

# 1 — $

Необходимо нарисовать интерфейс (панели, кнопки менюшки итд) для онлайн игры. Ищу человека для длительного сотрудничества так как работы очень много.

В приложенном архиве ТЗ, набросок расположения и пример стиля оформления.

Бету игры можно посмотреть mechwar.ru/game

Здесь появляюсь редко, Ваши предложения пишите на почту [email protected] или icq 250948921