Ищу двух дизайнеров

Время работы первого: с 10.00 по 15.00 по мск.

Время работы второго: с 23.00 по 3.00 по мск.

Т.е. получается дневная и ночная смена.

Делать нужно не супердизайнерские иллюстрации.

Примеры:

http://www.towave.ru/sites/default/files/imagecache/news_teaser/covers/cover-12919.jpg

http://www.towave.ru/sites/default/files/imagecache/news_teaser/1_115.jpg

http://www.towave.ru/sites/default/files/imagecache/news_teaser/1_114.jpg

И т.д. Все иллюстрации можно посмотреть на towave.ru

Как видите, сейчас много графики:

1. С "шумами";

2. Большого веса.

Задача дизайнера - выдать очень качественную по внешнему виду картинку не очень большого веса. Как видите - ничего особенного не нужно. 1-2 элемента на картинке. Если речь идет о стартапе - просто логотип этого стартапа.

Работа 5 дней в неделю, по будням.

Забыл указать объем работы. В сутки 3-4 обложки на одного. Если отлично делаете графику - то дополнительно будут баннеры, графика и т.д.