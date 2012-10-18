Нарисовать аккуратно и красиво картинку

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен14 заявок196 просмотров

нарисовать земной шар,

материки - в черно белую клетку.

вокруг шара - надпись "global online taxi"

от шара отходят 2-3 подсказки с цифрами

образец подсказки и примерная картинка - в аттаче

13 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

claws
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Виталий быстро сделал все по требованиям. Исправил замечания. Рекомендую! Спасибо, Виталий!
Четкая поставленная задача, лаконичность в общении, своевременная оплата. Рекомендую сотрудничать:)

Заявки фрилансеров

claws
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад