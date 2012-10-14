Нужно нарисовать иконку к игре. Иконка должна быть красочной и динамичной, так чтобы притягивала посмотреть игру. Сюжет игры происходит в пирамидах инков. Соответственно это должно быть отображено. Подробности: Нужна иконка размером ...
Нужны шаржи (по фотографии) для детского праздника
Нужно сделать 6 цветных рисунков-шаржей по фото в "пиратском" стиле, для "пиратского" праздника. Дети от 3 до 10 лет. Срок - в течение этой недели.
Заявки фрилансеров
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