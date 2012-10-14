Встроить картинку перспективой

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Завершен5 заявок202 просмотра

Здравствуйте, нужно в центр дисплея вставить картинку открытого замка. Замок должен быть однотонный (залить цветом светлее чем фон). Вставленная картинка должна смотреться естественно. То есть по всем правилам перспектив.

Сделать нужно сейчас.

13 лет назад
fil-den_92
Денис 
32 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

hands
34 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Руслан сделал оперативно мелкие правки по моему проекту. Была проблема с перспективой, я сам справится не смог и обратился к Руслану. Спасибо =)
Все супер, Денис хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

hands
34 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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