Карта проезда

Нужно нарисовать несколько карт проезда, в таком же стиле как карта в приложении.

Указывайте стоимость за одну такую карту проезда.

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Цена - важна, поэтому отдам предпочтение исполнителю с лучше ценой.