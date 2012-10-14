Нарисовать 2 скетча до конца недели

Здравствуйте!

Необходимо до конца недели нарисовать 2 скреча на тему "робототехника".

Исполнителю будет дана вся необходимая информация (см. пример информации в файле). Ответы на любые вопросы будут предоставляться максимально быстро.

В результате нужны наброски в примерно таком стиле:

http://www.cardesign.ru/viewimage/?img=/files/forum/part_14/149336/rp4.jpg

http://www.cardesign.ru/viewimage/?img=/files/forum/part_11/113295/Juan-Pablo-Bernal-005.jpg

Ну или около того.

Можно сделать работу "от руки" и отсканировать в хорошем качестве, можно делать сразу в цифровом формате - значения не имеет.

От кандидатов - примеры работ, стоимость 2 скречей, срок выполнения всей работы

Спасибо!