Нарисовать картинку

Нужно разработать 3 принта для футболки/свитшота/худи (один принт подходит и для футболки, и для свитшота, и для худи). Тематика не запрещенная, но конфиденциальная - сообщу при личной беседе. Принт должен бросаться, призывать, вызывать - стильно, модно, ...