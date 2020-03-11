Нарисовать плакат "Анатомия человека" – Актуально!

Посмотрите приложенный плакат. Нам нужно напечатать его на русском языке, но прав на эту иллюстрацию у нас нет и их не купить.

От Вас нужно: полностью скопировать (отрисовать заново) эти иллюстрации.

Ничего нового выдумывать не нужно, Нужно повторить этот плакат в

цифровом виде. Растровая или векторная картинка для печати А1.

Качественный скан оригинала – предоставим.

Внимание! Трассировка не подойдет, только ручная отрисовка! Этот плакат почти

идеален, поэтому придумывать ничего нового не надо. Просто берем и

рисуем точно так же.

Назовите:

1. Вашу цену только за иллюстрации.

2. Вашу цену за верстку всего плаката (с переводом текста)

3. Примерный срок работы.

Покажите ваши работы в подобном стиле.